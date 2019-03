Fiamme in casa a Sinnai, tre intossicati

Tre persone intossicate, un'abitazione danneggiata e un gattino salvato dai vigili del fuoco. È il bilancio dell'incendio scoppiato nella tarda mattinata in un appartamento in via Valle d'Aosta a Sinnai. Il rogo, da quanto si apprende, è stato causato da un corto circuito.

Il proprietario e gli altri membri della famiglia hanno tentato di domare le fiamme, respirando fumo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con una autopompa serbatoio e una autobotte e nel giro di un'ora hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'abitazione. I proprietari sono stati soccorsi e affidati alle cure dei medici del 118: sono stati trasportati al Brotzu, al Santissima Trinità e al Policlinico, se la caveranno in pochi giorni. Durante le fasi di spegnimento i pompieri hanno salvato un gattino che si trovava in casa e aveva già respirato molto fumo. L'animale è stato affidato alle cure degli specialisti della clinica veterinaria.