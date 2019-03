Incendio in sottotetto casa Pirri

Un incendio è scoppiato in un sottotetto in legno di un'abitazione in via Italia a Pirri. Presumibilmente il rogo è partito dalla canna fumaria. Non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari che, con un "autoscala" e il supporto di un'autobotte, hanno spento le fiamme, provveduto alla bonifica di focolai residui e alla messa in sicurezza dell'abitazione.

Complessivamente hanno operato nove uomini con tre automezzi. Sul posto anche i Carabinieri che hanno interdetto la strada al traffico sino al termine delle operazioni di soccorso.