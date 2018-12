Farias rilancia il Cagliari,1-0 al Genoa

Ci voleva un altro ex ct per far ritornare il Cagliari alla vittoria dopo due mesi: l'ultima volta la squadra di Maran aveva vinto contro il Chievo (allora) di Ventura. Oggi invece è toccato al Genoa di Prandelli. Match winner Farias mentre l'arbitro stava per fischiare la fine del primo tempo. Il brasiliano prima della sua sostituzione nella ripresa, ha rischiato anche di chiudere il match: splendido spunto per andare a tu per tu con Radu, poi conclusione sul portiere. Il gol, comunque, vale un tesoro: chiude per il Cagliari un lungo periodo (sette turni) senza successi. E porta i rossoblù sardi a quota 20, in perfetta media nella rotta che porta alla salvezza. Saltando tra l'altro una diretta concorrente come il Genoa.

Il gol del Cagliari è arrivato quando la testa era già negli spogliatoi. Palla di Barella per il cross lungo di Srna, velo in mezzo di Ionita e girata volante di Farias con il tiro che batte per terra, si impenna e mette fuori tempo Radu.