Cagliari: Maran, chiuderemo al meglio

(ANSA) - CAGLIARI, 26 DIC - L'allenatore del Cagliari Rolando Maran è soddisfatto dopo la vittoria sul Genoa. "Vogliamo chiudere l'andata nel migliore dei modi - dice - questa vittoria la volevamo, l'aspettavamo da tempo ed è stato difficile. Una partita 'sporca' ma a volte bisogna essere bravi a interpretare e a giocare anche queste partite. Ci siamo trovati a cambiare in corsa - spiega Maran - e questo ci ha un po' rovinato i piani.

Ecco che allora abbiamo dovuto mutare atteggiamento. Nelle partite ci sono più partite: bisogna saperle leggere di volta in volta. Abbiamo giocato con cinque giocatori che non erano in campo con la Lazio: questo significa che c'è sempre lo spirito giusto al di là di chi gioca".