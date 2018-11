Tre chili di droga in auto, arrestato

In auto nascondeva tre chili di droga. In manette Christian Cifone, 43 anni di Sassari, sequestrati due chili di hascisc e un chilo di cocaina. L'uomo è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Quartu per un controllo, mentre transitava a bordo della sua Renault Clio lungo la Statale 131. I militari, coordinati dal maggiore Valerio Cadeddu, hanno notato che il 43enne era nervoso e hanno quindi deciso di perquisire il veicolo. Smontando un pannello posteriore dell'auto sono saltati fuori i panetti di droga.