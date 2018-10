Investe bimbo e fugge, denunciata

Brutta avventura per un bambino di poco più di cinque anni che, mentre attraversava le strisce pedonali di via Gramsci in compagnia della mamma a Posada (Nuoro), è stato investito da un automobilista, che ha proseguito la sua marcia senza fermarsi soccorrere il piccolo.

Il bambino è stato trasportato dal 118 all'ospedale di San Francesco di Nuoro ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono immediatamente intervenuti i poliziotti del Commissariato di di Siniscola che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente risalendo al responsabile. Si tratta di una donna di Torpè che è stata denunciata per omissione di soccorso e lesioni colpose.