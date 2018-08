Nuovo allerta per piogge in Sardegna

Il maltempo non intende lasciare la Sardegna, lo confermano le bombe d'acqua piombate in queste ore su Campidano, Sulcis e Cagliaritano. Proprio per questo motivo la protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo ordinaria, gialla, per rischio idrogeologico e idraulico fino alle 21 di mercoledì 22 agosto. Le aree interessate sono Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu e Tirso.

Anche oggi si sono registrati temporali, bombe d'acqua e allegamenti. Le zone maggiormente colpite sono quelle di quelle di Teulada e del Sulcis in genere. Numerosi allagamenti di strade e scantinati si sono registrati a Iglesias, mentre problemi di visibilità e pioggia intensa hanno interessato la Statale 131 all'altezza di Monastir.

Decine le chiamate al 115, molte le squadre dei vigili del fuoco già impegnate proprio a Iglesias per prosciugare gli allagamenti. Polstrada al lavoro invece lungo la "Carlo Felice".