Maltempo: statale chiusa per allagamenti

La strada statale 292 "Nord occidentale Sarda", che collega Oristano ad Alghero, è stata chiusa al traffico poco dopo le 17 per una serie di allagamenti che hanno interessato il tratto di poco più di un chilometro tra lo svincolo del Rimedio e la frazione oristanese di Nuraxinieddu, dove sono in corso importanti lavori di riqualificazione del manto stradale. A far scattare il provvedimento sono state le conseguenze di un breve ma intenso temporale che ha interessato tutto l'oristanese nel primo pomeriggio.

Danni e allagamenti anche in Planargia, in particolare a Bosa dove si sono di nuovo allagati il corso Umberto e altre strade del centro, a Marrubiu e a Mogoro, dove un fulmine ha provocato gravi danni alla tettoia di una casa in via Garibaldi. Una frana provocata dalle forti piogge ha, invece, ostruito in parte la carreggiata della strada provinciale 35 tra i centri abitati di Villaurbana e Usellus, sempre nell'Oristanese.

Interventi minori sono stati effettuati dai vigili del fuoco anche in altri centri e ancora sulla Statale 292 per la caduta di grossi rami.