beach Soccer: Serie A approda nell'Isola

Il beach soccer compie 15 anni e sbarca in Sardegna. Per la prima volta l'Isola ha una squadra in serie A, l’Alpitour Villasimius, e per la prima ospiterà il massimo campionato, con la prima giornata al via venerdiì 8 da Quartu S.Elena, sulla spiaggia del Poetto. Tre giorni di partite che vedranno impegnate le dieci squadre del Girone B: oltre ai padroni di casa del Villasimius, l'Atletico Licata, Canalicchio Catania, Domusbet Catania, Ecosistem Catanzaro, Lamezia Terme, Napoli, Sicilia, Palazzolo e Terracina. Il girone A scenderà in campo nella prossima giornata, in programma dal 15 al 17 giugno a San Benedetto del Tronto.

Sette le tappe complessive, da Quartu a Catania: la fase finale scudetto si terrà in terra siciliana dal 10 al 12 agosto. La presentazione a Cagliari, alla presenza del numero uno della Lega nazionale dilettanti Cosimo Sibilia. "Il calcio non va in vacanza, il beach soccer è in grande espansione e non poteva mancare una regione come la Sardegna con il suo mare e le sue spiagge per ospitare la Serie A. E a settembre – annuncia Sibilia – Alghero ospiterà il campionato europeo che vedrà la nazionale italiana tra le protagoniste".

Prima giornata al via alle 14: sulla sabbia del Poetto si sfidano Sicilia e Terracina. In programma cinque partite al giorno, l'ultima domenica alle 17.45 tra Villasimius e Terracina. Dopo Quartu e San Benedetto del Tronto, le altre giornate si disputeranno a Lignano Sabbiadoro (29 giugno-1 luglio), Bellaria Igea Marina (19-22 luglio), Giugliano (27-29 luglio) e Catania (10-12 agosto).