Soru (Pd), Di Maio e Salvini inadeguati

Il 4 marzo in gioco non ci sono solo le elezioni politiche per dare un governo all'Italia, ma "la difesa della democrazia". E "non conta se un leader è simpatico o antipatico: l'importante è che agisca per il bene del Paese". E Di Maio e Salvini? Bocciati. Ne è sicuro l'europarlamentare del Pd, ex segretario regionale ed ex governatore sardo, Renato Soru, patron di Tiscali.

Intervistato da La Nuova Sardegna, mette da parte le divisioni interne del partito, invitando tutti a fare squadra, e attacca senza mezzi termini i leader del Movimento Cinquestelle e del centrodestra.

Di Maio? "Lui che accusa tutti di essere disonesti in realtà inganna le persone perché nasconde la sua incompetenza - si legge nell'intervista - So che nella sua vita ha staccato biglietti allo stadio e questo non basta per governare l'Italia".

Berlusconi e Salvini? "Il primo è un signore di 82 anni che non è candidato e non può ricoprire alcun ruolo. L'altro è uno che ci insultava e ora viene qui a fare abigeato di voti".