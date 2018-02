Moi, nessuna espulsione da M5S

L'eurodeputata M5S Giulia Moi resta all'interno del Movimento. Dopo le voci circolate in questi giorni è la stessa Moi a far sapere di "smentire le notizie di stampa sulla mia intenzione di uscire dal gruppo EFDD al Parlamento europeo e sulla mia espulsione dal MoVimento 5 Stelle".

Riguardo alla sua possibile fuoriuscita dalla pattuglia pentastellata al Parlamento europeo per non avere aver firmato la liberatoria sul trattamento dei dati personali chiesta dal Movimento ai suoi eletti per poter controllare i versamenti dei rimborsi, Moi replica: "ho proceduto a inviare la delega per autorizzare la verifica incrociata delle mie restituzioni al Fondo del Microcredito. Dallo staff di comunicazione viene confermata la ricezione del documento firmato. Diffido chiunque dal diffondere le falsità circolate in questi giorni sul mio conto".