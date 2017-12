Mongiovì capo Squadra Mobile Sassari

Dario Mongiovì è il nuovo dirigente della Squadra Mobile della Questura di Sassari.

Quarantacinque anni, palermitano, Mongiovì arriva a Sassari con un curriculum di tutto rispetto e con una profonda conoscenza della Sardegna: dopo un'esperienza alla Questura di Palermo, al termine della frequentazione del Corso di formazione per commissari della Polizia di Stato presso la Scuola superiore di Polizia di Roma, è stato assegnato nel 2003 al Commissariato di Pubblica sicurezza di Siniscola quale dirigente.

Successivamente ha ricoperto vari incarichi: dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa, dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza a Carbonia, responsabile della Sezione P.G. presso la Procura della Repubblica del Tribunale a Cagliari e dirigente della Squadra Mobile di Oristano.

Nello scorso gennaio Mongiovì è ritornato a Cagliari per dirigere l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, fino al trasferimento alla Questura di Sassari come nuovo dirigente della Squadra Mobile.

Mongiovì subentra nella direzione della Squadra Mobile a Bibiana Pala, che lo scorso 27 novembre ha assunto l'incarico di Capo Gabinetto della Questura di Sassari.