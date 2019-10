Emiliano su fb,anch'io indagato a Foggia

(ANSA) - BARI, 16 OTT - Anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è indagato nell'inchiesta della Procura di Foggia relativa alla nomina del commissario di una Asp, nell'ambito della quale la magistratura dauna ha notificato ieri un invito a comparire all'assessore regionale al Welfare Salvatore Ruggeri. Ne dà notizia su Facebook lo stesso Emiliano, spiegando di aver "appreso da Ruggeri di essere anche io - scrive - sottoposto ad indagini preliminari". "L'accusa - spiega - consiste nell'avere ricevuto indicazioni politiche da un consigliere regionale per nominare commissario di una Asp una determinata persona. E ció, nonostante io abbia ritenuto di non accogliere tale indicazione formulatami sin dal febbraio 2019, tanto che nessuna nomina è stata effettuata sino ad oggi. Non ho accolto l'indicazione nominativa ricevuta, avendola ritenuta non pienamente soddisfacente alla luce delle mie prerogative discrezionali. Rispondo dunque per una nomina mai effettuata".