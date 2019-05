Salvini a Lecce, striscione 'benvenuto'

(ANSA) - LECCE, 21 MAG - "Salvini benvenuto nel Salento, terra di pace e accoglienza", è quanto si legge su uno striscione affisso su palazzo Adorno a Lecce, sede della Provincia, in occasione dell'arrivo in città del ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini.

"Uno striscione per ricordare a tutti che la storia del Salento è fatta di ponti e non di muri", spiega il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, eletto nelle file del Pd.