Salvini a Bari, maschere Zorro in corteo

(ANSA) - BARI, 21 MAG - Circa 500 persone hanno partecipato al corteo antirazzista organizzato delle associazioni antifasciste 'Mai con Salvini. Bari non si Lega' in occasione del comizio del ministro e leader della Lega, Matteo Salvini.

I manifestanti, alcuni mascherati da Zorro, hanno protestato con cartelli, striscioni e scritte come "49 milioni di volte NO GRAZIE" a "La Lega è nata odiando il sud. I migranti siamo noi.

Non dimenticare". Hanno sfilato nel centro di Bari attraversando una delle strade parallele al luogo dove il ministro Salvini ha tenuto l'incontro elettorale.

In corteo anche una famiglia con due bambini mascherati da Zorro, uno dei quali ha mostrato un disegno con due persone, una colorata di rosa e l'altra di marrone, che si danno la mano e si scambiano cuori. Poi, in testa, messaggi di solidarietà alla docente siciliana sospesa per un compito nel quale gli studenti hanno accostato il decreto sicurezza alle leggi razziali. E urla "contro la repressione del dissenso da parte di questo Governo".

