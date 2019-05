Bonafede a Bari, focus sulle Casermette

(ANSA) - BARI, 15 MAG - Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, è arrivato a Bari per un sopralluogo in alcune delle otto sedi in cui sono dislocati gli uffici giudiziari e dell'area delle ex Casermette dove dovrebbe sorgere il futuro Polo della Giustizia barese. Torna nel capoluogo pugliese dopo il 7 giugno 2018, quando, per la sua prima uscita ufficiale da ministro, scelse Bari perché all'epoca le udienze si celebravano nelle tende a causa della inagibilità del Palagiustizia di via Nazariantz, poi sgomberato.

Ad accoglierlo oggi i vertici degli uffici giudiziari baresi, il presidente della Corte di Appello Franco Cassano, il presidente del Tribunale Domenico De Facendis, il procuratore generale Annamaria Tosto, il procuratore Giuseppe Volpe, il presidente dell'Anm di Bari Giuseppe Battista, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari Giovanni Stefanì. "Ha mantenuto la promessa di tornare", ha detto il pg Tosto accogliendo il ministro negli uffici del rione Poggiofranco.