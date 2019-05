Giustizia: Decaro,Comune non invitato ma non faccio polemica

(ANSA) - BARI, 15 MAG - "Non c'era nessun tecnico del Comune" ma "non ho nessuna intenzione di fare polemica sul bon-ton istituzionale perché i sindaci hanno senso di responsabilità. Il mio senso di responsabilità oggi mi fa pensare solo alla questione dell'edilizia giudiziaria". Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, commenta e chiarisce il mancato invito del Comune da parte del Ministero della Giustizia al sopralluogo fatto oggi dal ministro Bonafede sull'area delle ex Casermette di Bari dove dovrebbe sorgere il nuovo Polo unico della Giustizia barese, attualmente costretta in 8 diverse sedi dopo la dichiarazione di inagibilità, circa un anno fa, del Palagiustizia di via Nazariantz a rischio crollo.

"Mi dispiace non aver partecipato al sopralluogo, avremmo potuto dare dei suggerimenti e ringrazio comunque il presidente della Corte di appello perché mi ha invitato alla riunione fatta invece qui in Tribunale" ha aggiunto Decaro, che ha poi partecipato all'incontro del ministro Bonafede con i vertici degli uffici giudiziari in Corte di Appello a Bari su invito del presidente Franco Cassano. (SEGUE).