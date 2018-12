Serie B: Foggia-Verona 2-2

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Nello stadio Pino Zaccheria, Foggia e Verona pareggiano 2-2, nell'anticipo dell'ora di pranzo valido per la 19/a giornata del campionato di calcio di Serie B. I veneti passano in vantaggio al 15' con Pazzini, ma vengono raggiunti al 30' da Mazzeo. Nel finale di tempo, al 44', Lee Seung-Woo riporta avanti gli ospiti che vengono però raggiunti definitivamente da Gerbo al 29' della ripresa, dopo che Iemmello al 16' si era fatto parare un rigore dal portiere scaligero Silvestri. Foggia penultimo con 13 punti, il Verona per adesso è terzo con 30 lunghezze, alle spalle di Palermo e Brescia.