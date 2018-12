Calcio: Spezia-Lecce 1-1

(ANSA) - LA SPEZIA, 30 DIC - Spezia e Lecce si dividono la posta nel posticipo dell'ultimo turno del girone d'andata del campionato di Serie B. Al Picco finisce 1-1, con i pugliesi allenati da Liverani che vanno sotto a inizio gara ma rimediano nella ripresa. Parte meglio lo Spezia di Marino, che sfiora il gol al 9' con Vignali e al 13' passa in vantaggio: Petriccione tocca con la mano in area, l'arbitro non ha dubbi e assegna il rigore che Matteo Ricci non sbaglia. Il Lecce prova a rispondere e al 15' Lamanna si deve superare sull'incornata di Bovo per evitare il pari. Nel finale di tempo Mora col mancino da fuori area impegna Vigorito alla deviazione in angolo.

Nella ripresa Liverani sostituisce l'evanescente La Mantia con Pettinari: proprio il neo entrato crea i pericoli maggiori allo Spezia, al 12' di testa manda di poco alto sulla traversa mentre al 19', sempre di testa, sfiora il palo alla sinistra di Lamanna. È il preludio al pari, che arriva al 23' con Scavone, bravo ad arrivare prima di tutti sul cross di Venuti e a insaccare all'altezza del secondo palo. Il gol cambia l'inerzia della gara e al 31' è il Lecce a sfiorare il vantaggio con una botta da fuori area di Falco che lambisce la traversa, ma lo Spezia non sta a guardare e risponde al 33' con Okereke che di sinistro da buona posizione non inquadra la porta.(ANSA).