Turismo:Regione Puglia,crescita nel 2018

(ANSA) - BARI, 14 AGO - Il rapporto previsionale di Demoskopika calcola che in Puglia, per tutto il 2018, aumenteranno del 2,7% gli arrivi e dell'1,6% le presenze di turisti. Secondo Demoskopika la Puglia è sul podio delle destinazioni caratterizzate da una durata del soggiorno superiore alla media nazionale (3,37 notti per cliente in Italia e 3,84 in Puglia). Lo riferisce la Regione Puglia, la cui agenzia per il turismo, Pugliapromozione, evidenzia che sulla base dei dati trasmessi dal 70% delle strutture ricettive, "nei primi sei mesi del 2018" c'è stato un "nuovo incremento degli arrivi e delle presenze dell'1,5%, trainato della componente estera della domanda che aumenta del 10% (arrivi) e del 7% (presenze) rispetto allo stesso periodo del 2017". Si tratta, sottolinea Pugliapromozione, di un "risultato già al di sopra della media nazionale: secondo Demoskopica la domanda straniera in Italia crescerà del +3,7% nel 2018". La quota di stranieri in Puglia rispetto al totale dei turisti è del 27% nei primi sei mesi del 2018.