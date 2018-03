Emiliano, si dica che Pd sosterrà M5S

(ANSA) - BARI, 6 MAR - "Il paese non ha possibilità di attendere lunghe trattative, si deve sapere subito che il Pd sosterrà lo sforzo di governo del M5s, augurandoci che il presidente delle Repubblica, incoraggiato da una disponibilità da parte nostra, possa pensare che sia il M5s il partito che ha maggiori probabilità di comporre un governo. E di cominciare il governo del Paese". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia e leader di Fronte democratico, Michele Emiliano, parlando con i giornalisti oggi a margine di un incontro. Emiliano, rispondendo a chi gli chiedeva come possa fare il Pd, visto che il segretario del partito ha già chiuso a questa eventualità, a sostenere un governo dei Cinquestelle, così come come proposto dallo stesso Emiliano alcune settimane fa, ha detto: "Renzi si è dimesso. Quindi - ha aggiunto - è inutile parlare ancora di Renzi. Renzi in questo momento è dimissionario quindi non ha più titolo per parlare di politica. Deve fare, come ha detto, il senatore del suo territorio".



"C'è bisogno di evitare - ha aggiunto - la saldatura di questo popolo sofferente, rappresentato dagli 11 milioni di voti del Movimento Cinquestelle, con le destre, con l'astensionismo, e con la perdita di speranza. Il Pd ha questo compito storico".

