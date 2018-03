Elezioni:M5S Puglia, ora devono ascoltarci anche in Regione

(ANSA) - BARI, 06 MAR - Forte del consenso elettorale in Puglia il Movimento 5 Stelle è pronto a dettare l'agenda politica della Regione, come spiegano all'ANSA la portavoce regionale, Antonella Laricchia, ed il capogruppo in Consiglio regionale, Cristian Casili. "Dobbiamo e faremo pesare il segnale forte che i cittadini pugliesi hanno inviato con il voto, anche al Pd, tanto che oggi - a giudizio del capogruppo - cambiano sicuramente i rapporti di forza anche nel Consiglio regionale dove andremo avanti per la nostra strada ed il percorso tracciato da queste politiche ci porterà a governare la Regione".

"Il voto dei pugliesi - aggiunge la portavoce - è tanto chiaro che centrodestra, centrosinistra ed Emiliano devono ascoltare le nostre proposte". Laricchia e Casili hanno poi indicato alcune delle priorità dell'agenda politica cinquestelle per la Puglia e tra queste i vitalizi, la sanità, i trasporti ed Acquedotto pugliese. "Il primo atto sarà sulla questione dei vitalizi ed ora - sottolinea Casili - dovranno darci retta in Consiglio. Poi chiederemo ad Emiliano di lasciare la delega alla Sanità". "Porremo nuovamente con forza il principio dell'acqua pubblica e ne faremo - spiega Laricchia - un tema nazionale per arrivare alla ripubblicizzazione di Aqp, grazie anche all'impegno dei 42 parlamentari eletti in Puglia. Invito Emiliano ad accogliere in Puglia tutte le proposte del Movimento 5 Stelle - conclude Laricchia - a differenza di quanto ha fatto sino ad ora".