Fiamme in palazzina, due intossicati

(ANSA) - ALESSANDRIA, 25 GEN - Una coppia è rimasta intossicata ad Alessandria nell'incendio divampato in una palazzina abbandonata ed è stata portata in ospedale con un'ambulanza.

Il rogo ha interessato un edificio di due piani in via Palermo, nel quartiere Pista. Sono intervenute quattro squadre di vigili del fuoco con autobotte e autoscala. I due si trovavano al piano superiore, che non è stato interessato dalle fiamme ma è stato raggiunto dal fumo.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. Quanto all'origine dell'incendio, per ora non si esclude nessuna ipotesi.