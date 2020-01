Rogo distrugge ex tiro a volo Pinerolo

(ANSA) - PINEROLO (TORINO), 25 GEN - Un incendio ha distrutto la notte scorsa la sede dell'ex tiro a volo di Pinerolo, in via Saluzzo. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 2 probabilmente a causa del malfunzionamento di una stufa, utilizzata da un cittadino straniero che dimorava nella struttura.

Per sedare le fiamme i vigili de fuoco di Pinerolo hanno lavorato alcune ore.