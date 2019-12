Alpitel, vescovo Mondovì incontra operai

(ANSA) - TORINO, 22 DIC - Il vescovo di Mondovì, mons. Egidio Miragoli si è recato questa mattina a Nucetto, in valle Tanaro, dove nella Parrocchiale del paese ha celebrato la messa, e incontrato i sindaci del territorio oltre che molti operai dell' Alpitel, i cui nuovi proprietari, del gruppo Psc (ceduto loro a luglio, dalla famiglia Bellino, che l'aveva fondata) hanno annunciato nei giorni scorsi 32 esuberi nel torinese e 29 nella sede di Nucetto.

L'Alpitel opera nella progettazione , sviluppo e installazione di reti di telecomunicazioni per i principali gestori telefonici. Mons. Miragoli si è informato sulla storia dell'azienda e ascoltato le maestranze che gli hanno espresso la loro preoccupazione in quanto non esisterebbe un piano industriale. "La vicinanza del vescovo per noi rappresenta tantissimo. - ha detto un portavoce dei lavoratori - Manteniamo la speranza che la situazione possa avere una svolta positiva".