Cavallerizza, polizia comincia sgombero

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - È in corso dalle prime ore di questa mattina lo sgombero della Cavallerizza Reale di Torino, patrimonio Unesco occupato da quattro anni. L'operazione è per allontanare le ultime persone rimaste all'interno del complesso dopo l'incendio delle scorse settimane e il successivo accordo siglato in Prefettura tra Comune e occupanti. La maggioranza di questi ultimi ha accettato, già da giorni, di lasciare lo stabile per consentire l'inizio dei lavori di messa in sicurezza. Altri hanno deciso di "resistere". Fuori dalla Cavallerizza, alcuni dimostranti hanno organizzato un presidio.

All'arrivo degli agenti della Digos all'interno del complesso c'erano una decina di senzatetto e quattro rider. Non c'erano inferriate alle finestre. I partecipanti al presidio che si è radunato in via Verdi sono aumentati.