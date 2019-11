Cavallerizza: sindaca,lavoro di successo

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - "Credo che sia stato un percorso importante, dove ciascuno si è preso un pezzetto di responsabilità". Così, a margine della presentazione delle iniziative per il Natale a Torino, la sindaca Chiara Appendino commenta la vicenda della Cavallerizza a poche ore dallo sgombero degli ultimi occupanti del complesso patrimonio Unesco.

"Credo che il lavoro che abbiamo fatto, la mediazione siano stati un successo - aggiunge -. Non c'è stata una resistenza forte e buona parte degli occupanti, che io ringrazio perché hanno mantenuto fede all'impegno, hanno liberato gli spazi nei tempi. Ora - conclude la sindaca - a noi sta un percorso di rispetto del protocollo firmato in prefettura e inizieremo il più presto possibile a mettere in sicurezza la parte della Sala delle guardie, che è il tema che riguarda soprattutto la Città".