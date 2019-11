Maltempo, scatta l'allerta arancione

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Dopo la breve parentesi di questa mattina, il maltempo tornerà a colpire il Piemonte dal pomeriggio e per tutto domani, con una tregua mercoledì, per poi riprendere giovedì. Nel bollettino di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) c'è allerta arancione per un'ampia zona del sud della regione, nelle valli attraversate dai fiumi Belbo, Bormida e Scrivia, nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Allerta gialla, invece, in Valle Tanaro, tra Cuneese e Astigiano, sulla pianura Cuneese e nel nord della regione. La quota neve, inizialmente a 800-1000 metri, 500 tra Cuneese e Astigiano, salirà a 1300 metri.