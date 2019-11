Maltempo, neve danneggia funivia Oropa

(ANSA) - BIELLA, 17 NOV - La prima abbondante neve nel Biellese ha danneggiato la funivia che da Oropa sale al Lago del Mucrone, a quota 1900 metri. Un componente meccanico nella stazione a monte dell'impianto ha avuto un guasto e per questo è stato fermato. Non c'erano persone a bordo e i tecnici hanno subito provveduto a smontare il pezzo, piuttosto ingombrante, e trasportarlo a valle con un gatto delle nevi, i cui cingoli hanno inevitabilmente guastato la pista Busancano.

Salvo imprevisti le riparazioni dovrebbero essere completate nell'arco della settimana e l'impianto riaperto già per il prossimo week end.