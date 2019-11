Neve e allagamenti nell'Alessandrino

(ANSA) - ALESSANDRIA, 17 NOV - L'ondata di maltempo prosegue nell'Alessandrino e la protezione civile, che segnala l'allagamento di strade, consiglia di viaggiare con cautela e solo se necessario.

Autostrade per l'Italia prevede neve sulla A26 tra la diramazione Predosa-Bettole e il bivio per la A10 Genova-Ventimiglia. Nevicate sull'appennino al confine con la Liguria, fino a quote medie, tra le valli Curone, Borbera, Scrivia, Orba e Stura.

Secondo i dati Arpa delle 11.30 ci sono accumuli di 38 centimetri di neve a Piani di Carrega Ligure, 22 a Capanne di Marcarolo.

A Ponzone, nell'Alto Acquese, intervento dei vigili del fuoco in frazione Ciglione per la messa in sicurezza di una piccola frana lungo una strada secondaria in direzione di Grognardo; i 2 Comuni restano comunque collegati dalla viabilità alternativa.