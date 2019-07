Pernigotti,Regione chiede relazione Mise

(ANSA) - NOVI LIGURE (ALESSANDRIA), 5 LUG - La Regione Piemonte chiede al Mise una relazione "sulle motivazioni che hanno fatto saltare la trattativa per la cessione del ramo gelati della Pernigotti". Lo ha rivelato Elena Chiorino, assessore al Lavoro della Regione Piemonte, nel corso della giunta regionale aperta, sul tema del lavoro, che si è tenuta questa mattina a Novi Ligure (Alessandria), la città della storica azienda dolciaria.

"Ho dato mandato agli uffici dell'assessorato - ha spiegato Chiorino - di inviare una lettera al Mise in cui chiedere una relazione sulle motivazioni che hanno fatto saltare il banco sulla trattativa per la cessione del ramo gelati dopo mesi, ribadendo la dura posizione della Regione Piemonte nei confronti della proprietà. Chiediamo al Governo - ha concluso l'assessore - di fare altrettanto, oltre a insistere sulla possibilità che la stessa proprietà rivaluti la cessione del marchio".