Cirio, lavoro è la priorità del Piemonte

(ANSA) - NOVI LIGURE (ALESSANDRIA), 5 LUG - La prima giunta regionale aperta del Piemonte sotto la presidenza di Alberto Cirio, oggi a Novi Ligure, si è tenuta sul tema del lavoro "perché, - ha spiegato il governatore - come ribadito anche in campagna elettorale, proprio il lavoro è la priorità". La scelta di Novi, perché "i lavoratori della Pernigotti stanno vivendo da mesi il dramma della perdita del lavoro e noi vogliamo che non si sentano soli. Pernigotti ed ex Ilva sono casi che non possono rimanere inascoltati - ha detto Cirio - Il Piemonte è una regione che ha problemi di crescita economica e tassi di disoccupazione elevati".

"A creare lavoro - ha aggiunto Cirio - devono però essere anche le imprese. Ieri con Intesa Sanpaolo, Cgil, Cisl e Uil abbiamo siglato un accordo per l'anticipo delle indennità di cigs ai lavoratori residenti in Piemonte. Un provvedimento per dare risposta immediata allo stato di difficoltà che viene a crearsi nell'attesa del pagamento Inps. Un primo risultato concreto della Giunta del cambiamento".