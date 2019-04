Pasqua, alberghi Torino verso sold out

(ANSA) - TORINO, 18 APR - Torino si conferma meta turistica: è quasi tutto esaurito, secondo Confesercenti e Ascom, negli alberghi nel periodo di Pasqua e fino al weekend del 25 aprile.

L'occupazione sfiora il 95%. "La vicinanza tra Pasqua e festa della Liberazione ha contribuito a ridurre il 'mordi e fuggi': la durata media dei viaggi si attesta sui 2,9 giorni. Aumentano i turisti italiani (+2%), ma anche gli stranieri (+2,1%)", dice il presidente di Confesercenti, Giancarlo Banchieri. "Il trend positivo del settore dolciario ed enogastronomico è una certezza per Torino. Il turismo del Gusto è in costante crescita", afferma Maria Luisa Coppa, presidente Ascom Torino, che esprime "forti aspettative per la mostra dedicata a Leonardo".

I torinesi prediligono sempre di più le uova e le colombe prodotte artigianalmente. Pasticcerie e artigiani segnalano un incremento delle vendite e degli ordini che - secondo Confesercenti - sfiora il 10%. Anche per l'Ascom è positivo l'andamento delle vendite e prenotazioni pasquali (+5% e +8%).