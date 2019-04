Meteo: sole prima di pasqua, piogge dopo

(ANSA) - TORINO, 14 APR - E' stata una Domenica delle Palme piuttosto fredda in Piemonte, con qualche nevicata a 1000 metri e termometro molto sotto lo zero in alta montagna: ai quasi 3.000 metri del Sommeiller, sopra Bardonecchia (Torino) minima -15.6, al passo del Moro, sopra Macugnaga (Vco), -12.9, nel Gran Paradiso -17.2 sulla Gran Vaudala, -9 alla Gardetta di Canosio (Cuneo). Nel centro di Torino minima 6.9 gradi, a Cuneo 4.7.

Domani ci saranno meno nuvole e una risalita delle temperature, con massime tra i 16 e i 18 gradi in pianura e bassa collina, una nuova debole perturbazione è attesa tra martedì e mercoledì, stando alle previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale. Il resto della settimana sarà dovrebbe essere abbastanza soleggiato. La "probabile evoluzione a medio termine" elaborata da Smi (Società Meteorologica Italiana) indica invece un tempo più instabile, con piogge e temporali più frequenti, nella settimana dopo Pasqua.