Tempeste vento, allarme incendi Piemonte

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Preoccupa, con molti fronti di incendi boschivi ancora aperti, il vento fortissimo che ha ripreso a flagellare montagne e vallate del Piemonte, in particolare nel Torinese, spingendosi fino sulle pianure. Le raffiche hanno superato i 136 kmh sulla Gran Vaudala, nel Gran Paradiso, e i 104 kmh ai poco più di 500 metri di altitudine di Susa (Torino). Sopra Sestriere 88 kmh, a Bardonecchia, in alta Valle di Susa (Torino) superati i 61 kmh.

Un ulteriore rinforzo dei venti è previsto nella serata - si legge nel bollettino Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - in montagna e sulle vallate alpine. Raffiche molto forti sui settori alpini anche domani, quando lo zero termico salirà rapidamente a 3.100 metri già nella mattinata, con temperature massime a 24 gradi in pianura.