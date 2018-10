Torino:Appendino, basta scippi da Milano

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - "Dobbiamo smettere di farci scippare tutto da Milano. Penso al Salone del Libro, sul quale abbiamo vinto la battaglia: i dati del Rapporto Rota ci dicono che nell'ambito della cultura e del tempo libero è di gran lunga l'evento che produce maggiori ricadute sul territorio". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in occasione della presentazione del 19/ Rapporto Rota sulla città.

"Nessuno nega la forza economica di Milano - ha affermato Appendino - ma anche il capoluogo piemontese ha le sue eccellenze. La competizione fra territori è normale, ma è necessaria anche la cooperazione: la rivalità è sbagliata, e l'atteggiamento aggressivo del capoluogo lombardo certo non aiuta. Milano non può continuare a volerci scippare tutto".