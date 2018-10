Rapporto Rota, arranca terziario Torino

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Torino "tarda a percepirsi come città terziaria", e probabilmente a ragione: il settore pesa sull'economia quasi i tre quarti del totale, ma la città arriva ultima, ovvero 14/a su 14, nella classifica relativa all'incidenza del terziario sull'occupazione nelle Città Metropolitane italiane. Lo afferma il 19/o Rapporto Rota, presentato in un incontro al quale sono intervenuti fra gli altri il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, e la sindaca Chiara Appendino.

Il capoluogo piemontese resta al primo posto in Italia per la ricerca e l'informatica, settore quest'ultimo nel quale però il Paese nel suo complesso occupa la 17/a posizione in Europa.

Arriva seconda dopo Milano nell'editoria libraria, ed è prima nella scolastica. Per quanto riguarda gli spettacoli, si colloca a ridosso di Roma e Milano.

La città sconta la dinamica comune al settore per cui il lavoro nel terziario è meno garantito e meno pagato rispetto a quello nell'industria.