Contro tumori femminili 'life is pink'

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - Con l'acquisto di un ecografo di ultima generazione, la Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro promuove a Candiolo screening gratuiti di prevenzione contro i tumori femminili. L' iniziativa è rivolta anche a far partire il progetto 'Futuro' per la costituzione di una nuova biobanca che renderà sempre più mirate diagnosi e cure.

Ottobre è il mese della prevenzione dei tumori femminili e la Fondazione scende in campo con 'Life is pink', campagna di raccolta dei fondi finalizzati all'acquisto dell'ecografo. Fra le iniziative, anche una Pro Am di golf che ha permesso di raccogliere 160 mila euro. E ancora, la City Run legata alla maratona di Torino e la partita di pallacanestro di cartello tra la Fiat Auxilium Torino e Armani Milano che si vestiranno di rosa. E' stata inoltre realizzata una maglietta speciale che si potrà ritirare in Istituto, negli eventi dedicati e nella Boutique Fisico di Torino, con lancio sui social della Fondazione che coinvolgono esponenti dello sport e dello spettacolo.