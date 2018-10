Resta allerta maltempo sul Piemonte

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Piemonte nella morsa del maltempo.

Dalla scorsa notte persistono su tutta la regione condizioni instabili, con rovesci e temporali anche di forte intensità, più frequenti e diffusi sui settori sud-occidentali, per i quali è stata emessa dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale l'allerta gialla.

Nelle ultime 24 ore si sono verificate precipitazioni persistenti, forti e localmente molto forti sulla fascia montane e pedemontana, in particolare nella Val Pellice, Val Sangone, Valle Po, Val Maira, alta Valle Tanaro e Alta Valle Bormida.

I valori più significativi sono stati osservati a Colle Barant (TO) con 277mm in 24 ore, Praly (TO) 176mm, Clot della Soma (TO) 172mm, Pian Giasset (CN) 160mm, Paesana (CN) 126mm, Ponte di Nava (CN) 103mm. Il massimo di precipitazione sull'ora è stato registrato in Alta Val Bormida, con 28mm/h.

I livelli dei corsi d'acqua permangono al di sotto delle soglie di attenzione. E' atteso un miglioramento delle condizioni meteorologiche dal pomeriggio odierno.