Maltempo nel Cuneese,camion fuori strada

(ANSA) - CUNEO, 11 OTT - Il maltempo che dalla scorsa notte ha investito il Piemonte, sta causando i primi disagi anche in provincia di Cuneo. Due camion sono finiti fuori strada, a Busca e a Polonghera; soltanto ferite lievi per i conducenti.

La zona più colpita dalla pioggia è quella dell'Infernotto, dove nelle ultime 12 ore l'acqua caduta ha già raggiunto i 170 millimetri. Sono tutti percorribili, invece, i valichi alpini: la neve sta cadendo oltre i 3mila metri.

Disagi per la pioggia anche alla stazione ferroviaria di Cuneo, con i pendolari che denunciano la presenza di acqua nei sottopassi pedonali e infiltrazioni dalle pensiline dei binari.