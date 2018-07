Fca: si dimette Alfredo Altavilla

(ANSA) - TORINO, 23 LUG - Alfredo Altavilla, responsabile dell'area Emea per Fca ha rassegnato le dimissioni dal gruppo.

La notizia non è stata confermata ufficialmente dall'azienda.

Altavilla era uno dei manager in corsa per la successone di Sergio Marchionne e ha deciso di lasciare dopo la scelta dell'azienda di Mike Manley. Recentemente è entrato nel Cda di Tim.