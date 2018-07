Fca, Manley ad interim responsabile Emea

(ANSA) - TORINO, 23 LUG - L'amministratore delegato di Fca , Mike Manley, assume ad interim la carica di Chief Operating Officer dell'Emea. Lo rende noto Fca in un comunicato nel quale ufficializza l'uscita dal gruppo di Alfredo Altavilla "per perseguire altri interessi professionali". Altavilla lavorerà con Manley fino alla fine di agosto - spiega Fca - per assicurare il proprio supporto durante la transizione. Le attività di Business Development a livello globale saranno riorganizzate a riporto di Richard Palmer, Chief Financial Officer e Responsabile Systems and Castings.