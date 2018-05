Operatore socio-sanitario, in settemila a Torino per 20 posti

Ancora un concorso 'monstre' a Torino. Sono scattate oggi al PalaVela le pre-selezioni per venti assunzioni da operatore socio-sanitario. I candidati, 7.200 in tutto, provengono da tutta Italia. Soltanto tremila accederanno alle prove vere e proprie, che si svolgeranno entro l'estate. Il bando è stato indetto dall'Asl Città di Torino.

Si sono svolte ieri, invece, le preselezioni per cinque posti da infermiere all'ospedale Humanitas Gradenigo di Torino. Trenta domande in trenta minuti per i 2.839 candidati, provenienti da tutta Italia. Soltanto cinquecento accederanno all'esame vero e proprio, che consiste in prova scritta, orale e pratica.