Tremila aspiranti infermieri per 5 posti

Tremila domande per cinque posti da infermiere. Prende il via domani con la prova di pre-selezione al PalaAlpitour di Torino, il concorso pubblico bandito dall'Ospedale Humanitas Gradenigo.

Le domande d'ammissione pervenute all'Ospedale sono state 2.839: l'età media dei candidati, provenienti da tutta Italia, è di 28 anni. Era dal 2010 che l'Ospedale torinese non bandiva un concorso pubblico per infermieri: anche allora i posti a disposizione erano stati cinque.

L'assunzione di cinque nuovi infermieri rappresenta per Humanitas Gradenigo - spiega una nota - un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita che negli ultimi due anni ha visto l'Ospedale dotarsi di nuove specialità cliniche, aggiornare la propria dotazione tecnologica e ampliare l'intera area di Emergenza e urgenza attraverso il nuovo servizio di Terapia intensiva e la nuova collocazione della OBI (Osservazione breve intensiva) che ha raddoppiato lo spazio a disposizione del Pronto soccorso.