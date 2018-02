"Freddo anomalo" in tutto il Piemonte

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - "Freddo anomalo", con temperature molto al di sotto delle medie del periodo. Vale per tutta il Piemonte la situazione meteorologica dei prossimi giorni, riassunte in due parole nel bollettino meteoidrologico di Arpa.

Dopo le deboli nevicate di oggi, da domani il cielo tornerà sereno, ma il freddo si farà sentire, all'inizio della settimana con minime a -8/-10 in pianura, -16 alla quota di 2.000 metri.

Le nuvole dovrebbero tornare da mercoledì, quando sono previste deboli nevicate.