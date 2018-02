Neve, Torino pronte 4 mila tonn. sale

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - Torino si prepara ad affrontare la nuova ondata di maltempo attesa nelle prossime ore.

"Interverremo a partire da questa notte per preparare la viabilità in via preventiva per le precipitazioni nevose che dovrebbero incominciare domattina verso le 3 o le 4" spiega l'assessore all'Ambiente Alberto Unia precisando che "anche se sono attesi pochi centimetri di neve in città l'intervento è utile affinché le strade non ghiaccino".

Pronte già 4 mila tonnellate di sale "di cui prevediamo di utilizzare fra le mille e le mille e 500 tonnellate" e 29 mezzi spargisale. Di questi 11 in collina e 18 in pianura più altri 10 a supporto. I mezzi con lama per lo sgombero neve, per la collina e la grande, media e piccola viabilità, sono 380 "ma in questa nevicata ne avremo poco bisogno perché il manto non sarà consistente" conclude Unia.