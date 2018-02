Neve, allerta arancione nel Cuneese

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Scatta l'allerta arancione per le abbondanti nevicate previste in Piemonte. Le aree critiche sono la Valle Tanaro, nel Cuneese, la stessa devastata nel novembre 2016 da un'alluvione, e tutta la pianura compresa tra le province di Cuneo. Allerta gialla ("criticità ordinaria" sull'arco alpino nelle valli torinesi e cuneesi e sulle colline delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino. La quota neve scenderà fino a 200 metri.

Il rischio di valanghe è di grado 3 ("marcato") su tutta la fascia dalle Alpi Marittime, a sud, alle Cozie, a ovest. In questi settori il distacco di masse di neve potrà essere causato anche dal passaggio di un singolo sciatore fuoripista.