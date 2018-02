Neve, scuole chiuse nel Monregalese

(ANSA) - MONDOVI' (CUNEO), 23 FEB - Per le abbondanti nevicate attese, resteranno chiuse, domani, le scuole di ogni ordine a grado a Mondovì (Cuneo) e altri tre comuni vicini, Villanova, Morozzo e San Michele Mondovì.

L'ordinanza è stata firmata oggi pomeriggio dai sindaci dopo l'allerta meteo di Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) che inserisce quasi tutta la provincia di Cuneo nella zona più critica per le nevicate e il calo delle temperature.