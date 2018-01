Prima nata 2018 al Sant'Anna è Hadega

(ANSA) - TORINO, 1 GEN - Si chiama Hadega il primo nato del 2018 all'ospedale Sant'Anna di Torino. La piccina, primogenita di una coppia di egiziani, è venuta alla luce con parto spontaneo alle 00:05. La seconda è Petra, nata alle 01:52, di mamma e papà italiani.

Ad entrambe è stata garantita l'assistenza "one to one" in travaglio e l'allattamento al seno già dalla prima ora dal parto.

Gli ultimi due nati del 2017 sono due maschietti, Andrea Antonio (alle 22:29) e Haozhen (alle 23.42) da una coppia di genitori cinesi.

Due le donne che hanno deciso di donare il sangue cordonale a scopo solidaristico. Sono Alina, mamma di Cloe, nata alle 22:10, e Valeria, mamma di Elena Sofia, nata alle 02:36. "Un grande regalo - commentano in ospedale - e un buon auspicio per superare le 300 donazioni di sangue cordonale effettuate al Sant'Anna nel 2017".