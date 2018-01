I nomi più frequenti? Leonardo e Sofia

(ANSA) - TORINO, 1 GEN - Sono Leonardo e Sofia i nomi più frequenti dei bimbi nati all'ospedale Sant'Anna di Torino nel 2017. Non si tratta di una novità, ma di una tendenza: il dato, infatti, è in linea con quelli del 2015 e del 2016. I nuovi Leonardo sono 136 (al secondo posto i Lorenzo con 121) e le nuove Sofia 120 (seguite da Giulia con 89).

Al Sant'Anna, nel 2017, hanno partorito donne di 87 nazionalità diverse. Le italiane sono state 5.184 su un totale di 7.015. Fra le straniere, 559 sono originarie della Romania, 259 del Marocco e 180 della Nigeria.

L'ospedale Sant'Anna si è confermato il primo in Italia (e fra i primi in Europa) per numero di parti nel 2017.